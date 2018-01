Das Burger Bros ist ein Lokal für Burger-Liebhaber. - © Burger Bros

Die Gastronomen Markus Artner und Chrisoph Novak eröffneten Mitte Jänner in der Seitenstettengasse ihr drittes Burger Bros in Wien. In den Räumlichkeiten des ehemaligen Kuchldragoners werden nun Burger, Ribs und Craft Beer serviert. Wir verlosen 3×2 Dinner-Gutscheine für das Burger Bros im Bermudadreieck.