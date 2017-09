Neubau der U5: Probebohrungen für zweite Baustufe im Bereich Elterleinplatz

Durch die Probebohrungen werden Informationen über die Untergrund- und Grundwasserverhältnisse gewonnen, die eine wesentliche Grundlage für die Planung und die spätere Bauausführung darstellen.

Geotechnische Untersuchungen beim Elterleinplatz

Fachleute der Geologie und Geotechnik werden die Tiefenlage, die Mächtigkeit und den Zustand der einzelnen Bodenschichten ermitteln, sowie die Lage der Grundwasserspiegel feststellen. Boden- und Grundwasserproben für bodenphysikalische und chemische Untersuchungen, sowie Erkundungen zu Kontaminationen mit Kriegsrelikten vervollständigen das umfangreiche Arbeitsprogramm.

Für das Projekt Linienkreuz U2/U5 wird erstmalig in der Geschichte des Wiener U-Bahn-Baues ein neuer Weg bestritten, indem ein dreidimensionales Baugrundmodell erstellt wird. Der wesentliche Vorteil einer solchen Modellierung des Baugrundes ist, die oftmals anspruchsvollen Schichtabfolgen und ihre Lage im Raum zu visualisieren. Unter Berücksichtigung dieser wesentlichen geologischen Randbedingungen erhält man so eine zusätzliche Entscheidungsgrundlage für die weitere Planung.

Projekt U2/U5: Erste Baustufe soll 2018 starten

Das Linienkreuz U2/U5 wird in zwei Baustufen realisiert. In einem ersten Schritt wird die U2 ab der Station Rathaus zum Matzleinsdorfer Platz verlängert und die U5 übernimmt die bisherige U2-Strecke Karlsplatz bis Rathaus und bekommt am Frankhplatz eine neue Station. Ende 2018 soll mit der ersten Baustufe begonnen werden. Parallel dazu wird bereits die zweite Baustufe geplant, um die U5 in Folge bis zum Elterleinplatz in Hernals und die U2 bis zum Wienerberg zu führen.