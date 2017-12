NEOS wollen in Niederösterreich in den Landtag einziehen

Spitzenkandidatin Indra Collini will den Einzug in den niederösterreichischen Landtag schaffen. - © APA/NEOS

Spitzenkandidatin Indra Collini will die NEOS bei den Landtagswahlen am Ende Jänner 2018 in den Landtag führen. Der Wahlkampf beginnt am 9. Jänner mit einer Tour der Landessprecherin.