Nach Müller-Vorwürfen: Jetzt kontert Rapid Wien

Der SK Rapid hat die Aussagen des ehemaligen Sport-Geschäftsführers Andreas Müller über den Einfluss der Fan-Gruppierung “Ultras” beim Verein am Montag entschieden zurückgewiesen. Keine Fangruppe sei in irgendeiner Form bei den Personalentscheidungen der vergangenen Monate mitentscheidend gewesen, betonte Wirtschafts-Geschäftsführer Christoph Peschek in einer Aussendung.

Müller holte gegen Rapid-Ultras aus