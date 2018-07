Nach Gewitter und Regenschauer: Wochenende wird wieder sommerlich

Nach einer Störungszone wird es am Wochenende wieder schöner. - © APA (Symbolbild)

Am Freitag sorgt eine Störungszone vor allem in Ostösterreich für Gewitter und Regenschauer. Am Wochenende wird das Wetter aber wieder sommerlicher, prognostiziert die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).