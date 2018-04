Nach Brand von Güterwaggons: Betrieb auf Südbahnstrecke eingeschränkt

Aufgrund von Schäden ist die Strecke nur eingeschränkt befahrbar. - © APA/BFKDO BADEN/SCHNEIDER

Am Samstagnachmittag gerieten Güterwaggons auf der Südbahnstrecke in Niederösterreich in Brand. Aufgrund von dadurch entstandenen Schäden ist die Strecke nur eingeschränkt befahrbar. Alle Infos dazu hier.