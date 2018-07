Mutmaßliche Taschendiebe versuchten Touristen in Wiener Innenstadt zu bestehlen

Am Donnerstagnachmittag konnten Polizisten zwei Männer im Alter von 20 und 25 Jahren in der Wiener Innenstadt beobachten, die sich verdächtig nach anderen Personen umsahen. Die Verdächtigen konnten einen Rucksack stehlen, woraufhin sie dann von der Polizei festgenommen wurden.

Am 19. Juli 2018 um 17:45 Uhr beobachteten Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität zwei Tatverdächtige (20 bzw. 25 Jahre alt), die sich verdächtig verhielten, indem sie zahlreiche Personen – vorwiegend Touristen – beobachteten. Daraufhin wurden die beiden Männer unter Observation gestellt. Um 17:55 Uhr näherten sich die beiden Tatverdächtigen dann im Burgarten einem auf der Wiese liegenden Paar an – offenbar in der Absicht, dieses zu bestehlen.

Als sich die beiden Personen jedoch plötzlich aufsetzten, flüchteten die mutmaßlichen Diebe. Um 18:05 Uhr näherten sich die Männer zwei Touristen an, die am Maria-Theresien-Platz auf einer Grünfläche saßen. Während einer der Männer die Blicke abschirmte, stahl der andere – ohne dass die Bestohlenen es bemerkten – deren Rucksack. Kurze Zeit später nahmen EGS-Beamte beide Tatverdächtigen am Burgring fest. Beide wurden wegen gewerbsmäßigen Diebstahls angezeigt und befinden sich in Haft.