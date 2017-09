“Mrs. Grey will see you now”: Der erste Trailer zu “Fifty Shades of Grey – Befreite Lust”

Das es erneut heiß hergehen wird, steht natürlich fest: Jamie Dornan und Dakota Johnson können in ihren Rollen als Christian Grey resp. Anastasia Steele in “Fifty Shades of Grey – Befreite Lust” (OT: “Fifty Shades Freed”) auch im dritten Teil der Romanverfilmung nicht die Finger voneinander lassen.

“Fifty Shades of Grey – Befreite Lust”: Trailer zur Romanverfilmung

Das auch eher banale Hochzeitsvorbereitungen mit Sadomaso-Zwischenschnitten, dem gestählten Oberkörper von Dornan und einer Waffe ungemein spannender gestaltet werden können, zeigt der erste Teaser-Trailer zur Erfolgsserie, die mit ihren beiden vorhergehenden Ablegern bisher knapp eine Milliarde US-Dollar am Boxoffice verzeichnen konnte.

Kinostart ist am Valentinstag 2018 (natürlich), der offizielle Trailer zu Film soll im November veröffentlicht werden.

