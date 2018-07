Mond- & Mars-Jahrhundertfinsternis: Wiener Urania öffnet ihre Tore

Die Wiener Urania öffnet zur Jahrhundertfinsternis ihre Tore. Hier kann die Mondfinsternis, die gleichzeitig mit einer Marsopposition stattfindet, besser beobachtet werden. Zusätzlich werden am Freitag Vorträge und fachliche Beratung angeboten.

Wenn der Schatten der Erde den Mond verfinstert, nennt man diesen “Blutmond”. “Er verfärbt sich rot aufgrund des Lichtes welches durch die Atmosphäre der Erde auf den Mond gelangt. Es wird ein wahrlich beeindruckendes Spektakel – wenn das Wetter mitspielt “, so Gruber. Neben der Beobachtung erwarten die Besucher auch Vorträge, fachliche Beratung und nette Plaudereien, heißt es in einer Aussendung am Mittwoch.

In Wien und Umgebung veranstaltet die Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA) auf dem Cobenzl, der Sophienalpe oder am Laaer Berg “Public Viewings”. Das Wiener Astronomische Büro lädt in das Freiluftplanetarium Sterngarten am Georgenberg.