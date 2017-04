Miss Vienna Wahl 2017: Das sind die Finalistinnen

15 Teilnehmerinnen haben es durch drei Castings in das Miss Vienna Finale 2017 geschafft. Die Siegerin des Contests in der Wiener Millenium City wird am 6. Juli 2017 das Bundesland Wien bei der Miss Austria Wahl vertreten.

Die Miss Vienna 2016 Kimberly Budinsky wird die Mädels gemeinsam mit Veranstalter Chris Steiner durch die Wahl begleiten. Song-Contest-Starter Nathan Trent wird für eine Show-Einlage sorgen und die Jury, bestehend aus Dschungelcamp-Teilnehmer Julian FM Stöckl, Miss Austria 2016 Dragana Stankovic, Künstler-Managerin Marika Lichter, uvm., bei ihrer Entscheidung unterstützen.

Die Finalistinnen der Miss Vienna Wahl 2017

Julia Forstner

Julia Forstner aus Wien-Floridsdorf ist 21 Jahre alt. Sie trägt Konfektionsgröße 34/36 bei 174cm Körpergröße. Julia arbeitet als Ordinationsassistentin. Ihre Hobbys sind Kochen und Fotografieren.

Medina Mesic

Medina Mesic aus Wien-Hernals ist 20 Jahre alt und 166cm groß. Ihre Konfektionsgröße 32/34. Neben dem Studium arbeitet sie als Visagistin und Verkäuferin. Sie liebt es zu Zeichnen, sich zu Schminken und sich um ihre Fitness zu kümmern.

Adrijana Seherzada Zenicanin

Die Ottakringerin Adrijana Seherzada Zenicanin gehört mit 162cm Körpergröße und einer Konfektionsgröße von 32/34 zu den zierlichsten Kandidatinnen. Sie ist gerade 20 Jahre alt geworden und arbeitet als Visagistin. Sie hat viele Hobbys, wie Portraits zeichnen, Schwimmen, Buch schreiben, Shootings und Youtube.

Elisa Georgiana Dedu

Die Floridsdorferin Elisa Georgiana Dedu wurde vor 24 Jahren geboren. Sie misst 179cm und trägt Konfektionsgröße 38/40. Sie hat sich selbstständig gemacht und studiert nebenbei. Familie und Freunde bezeichnet sie als ihre Hobbys.

Noémi Csekei

Noémi Csekei aus Wien-Donaustadt hat gerade ihren 19. Geburtstag gefeiert. Die Schülerin ist 171cm groß. Ihre Konfektionsgröße ist 34. Sie liebt Make-up und Reisen.

Medina Hrustemovic

Die Simmeringerin Medina Hrustemovic ist 19 Jahre alt und mit 160cm die kleinste Finalistin. Die Fitnesstrainerin trägt Konfektionsgröße 34. Sie mag Sport, Schminken und Reisen.

Sarah Chvala

Sarah Chvala aus Wien-Donaustadt ist 22 Jahre alt. Die Bloggerin trägt Konfektionsgröße 36 bei einer Körpergröße von 172cm. Sie interessiert sich für Make-up und Mode. Außerdem liebt Sarah Sport und Lesen.

Sofia Kostic

Sofia Kostic kommt aus Wien-Liesing. Die Einzelhandelskauffrau ist 20 Jahre alt und 165cm groß. Sie trägt Konfektionsgröße 34. Sie mag Aktivitäten wie Sport und Tanzen.

Tessa Madeleine Maderner

Tessa Madeleine Maderner aus Wien-Floridsdorf ist 20 Jahre alt. Die 175cm große Finalistin ist Angestellte bei einer Sportnahrungsfirma und trägt Konfektionsgröße 36. Sie sorgt sich gerne um ihre Fitness und mag Netflix.

Jessica Solar

Die Favoritnerin Jessica Solar ist 164cm groß und 23 Jahre alt. Sie arbeitet als Verwaltungsassistentin und Zumba Instructor. Jessica trägt Konfektionsgröße 34/36 und mag Tanzen, Reisen, Bloggen, Tiere und Kinder.

Virginia Rohrhan

Virginia Rohrhan ist 20 Jahre alt. Sie kommt aus Wien-Penzing und arbeitet als Unternehmerin. Virginia ist 170cm groß, ihre Konfektionsgröße ist 36. Sie mag Reisen, Fitness, Singen und interessiert sich für Charity.

Annika Buchmann

Die Liesingerin Annika Buchmann wird erst am Tag des Finales 19 Jahre alt und ist damit die jüngste Kandidatin. Die Schülerin ist 165cm groß, trägt Konfektionsgröße 32/34 und mag Schwimmen und Autofahren. Zudem interessiert sie sich für den Tierschutz.

Senna Hamdi

Senna Hamdi kommt ebenfalls aus Wien-Liesing und ist 22 Jahre alt. Die Restaurantfachfrau trägt Konfektionsgröße 34 bei einer Körpergröße von 166cm. Sie liebt Singen, Tanzen und Lesen.

Althea Diamante

Althea Diamante aus Wien-Landstraße ist mit 27 Jahren die erfahrenste Teilnehmerin. Die 162cm große Finalistin hat sich selbstständig gemacht und studiert. Ihre Konfektionsgröße ist 34. Ihre Hobbys sind Reisen, Kochen, soziales Engagement, Freunde und Familie.

Gabriela Milcheva

Die Simmeringerin Gabriela Milcheva ist 21 Jahre alt und mit 185cm die größte Kandidatin. Die Studentin trägt Konfektionsgröße 34. Sie mag Malen, Kochen, Spaziergänge in der Natur, Sport, Musik und Reisen.

