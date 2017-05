MigAward 2017: Frau Gertrude als Persönlichkeit des Jahres ausgezeichnet

„Denn die einzig richtige Antwort auf Hass, Hetze und Menschenverachtung lautet Zusammenhalt“ – so lautete der Appell des Initiators der Wiener Integrationswoche und Bum Media Geschäftsführers Dino Schosche bei seiner Eröffnungsrede zur 7. Wiener Integrationswoche. „Es wird in unserer Gesellschaft, wie in jeder anderen auch, immer Menschen geben, die ihre Unzufriedenheit mit sich selbst auf die ‚Schwächeren‘ projizieren. Und es wird immer Politiker geben, die sie für eigene Zwecke instrumentalisieren. Die werden wir kaum ändern können. Das einzige was wir können und müssen, ist lauter sein. Nur so können wir Wien und Österreich besser machen. Nicht, indem wir beschränken, kürzen, drohen, bestrafen, sondern indem wir über Probleme in unserer Gesellschaft miteinander, offen und auf Augenhöhe diskutieren. Und indem wir aktiv gegen Hass, Hetze, Frauenfeindlichkeit, Gewalt, Antisemitismus, Homophobie, Islamophobie und jegliche Art von Rassismus und Diskriminierung auftreten“, sagte Schosche anlässlich der Eröffnung.

Integrationsstadtrat Jürgen Czernohorszky betont: „Wien ist Vielfalt, wir leben das aktiv. Unsere Stadt ist bunt, vielfältig und solidarisch. Wien war seit jeher eine Zuwanderungsstadt, MigrantInnen waren immer Teil dieser Stadt. In diesem Sinne freue ich mich sehr, dass die Wiener Integrationswoche heuer bereits zum 7. Mal stattfindet!“

MigAward 2017: Gewinner und ein Verlierer



Der MigAward – der Preis der österreichischen MigrantInnen – zeichnet Personen, Projekte und Organisationen aus, die sich für die Partizipation von MigrantInnen einsetzen – und vergibt einen Negativpreis für jene, die genau das Gegenteil machen. Nach einer Vorauswahl durch die MigAward Fachjury, die aus 30 IntegrationsexpertInnen besteht, wählte die große Jury die Gewinner und Verlierer. Diese besteht aus über 450 erfolgreichen MigrantInnen in ganz Österreich und stimmte auch heuer wieder online über ihre MigAward-Favoriten ab.

Persönlichkeit des Jahres: Frau Gertrude



Als Persönlichkeit des Jahres 2017 ging Frau Gertrude hervor, die mit ihrem Video im bei der Präsidentschaftswahl zahlreiche Menschen berührte. In der Kategorie Projekt des Jahres gewann MigAktiv, einem Projekt von UKI, das MigrantInnen und Flüchtlinge mit besonderen Bedürfnissen unterstütz. AmberMed setzte sich in der Kategorie Bildung & Soziales durch. Radio Orange 94.0 überzeugte die MigAward-Jury und freut sich über den Preis in der Kategorie Medien. In der Kategorie Wirtschaft & Arbeit ging das Team von lobby.16 als Sieger hervor. In der Sonderkategorie Gender, die heuer erstmals verliehen wurde, freute sich das Team der Nachbarinnen in Wien über den MigAward. Den Negativpreis „Sackgasse 2017“ erhielt symbolisch die Burka-Debatte.

