Messerattacke in der Badner Bahn bei Wien: Polizei fahndet nach Täter

Ein aggressiver Mann attackierte am Donnerstag einen 27-Jährigen in der Badner Bahn mit einem Messer. Der Vorfall ereignete sich bei der Station Vösendorf-SCS kurz nach der Wiener Stadtgrenze.

Ein bis dato unbekannter Mann fuhr am 26. Juli 2018, gegen 22.30 Uhr, mit der Badener Bahn in Richtung Baden. Dabei dürfte er die Station Vösendorf-SCS übersehen haben. In weiterer Folge geriet der Mann, vermutlich da er den Ausstieg verpasste und die Tür nicht mehr öffnen konnte, in Rage.