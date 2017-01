Wie das Nachrichtenmagazin “profil” laut Aussendung in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, zeigten sich in der vom Institut Unique Research durchgeführten Befragung 36 Prozent nicht oder eher nicht in Sorge. Acht Prozent hatten nach eigenen Angaben keine Meinung zu diesem Thema. Der Republikaner Trump wird am 20. Jänner als Nachfolger des Demokraten Barack Obama vereidigt.

(apa/red)