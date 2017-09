Mehr “Amore” mit “Niente”: Wiener Band Wanda tourt 2018 mit neuem Album

Am 7. April steht ein Auftritt in der Wiener Stadthalle an, am 14. April im Congress Innsbruck und am 19. Mai auf den Grazer Kasematten.

Wanda auf Tour mit neuem Album “Niente”

Insgesamt umfasst die Konzertreise des Quintetts 17 Shows in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Der Vorverkauf für die Österreichtermine beginnt am morgigen Dienstag um 10 Uhr. Wanda haben in den vergangenen Jahren mit Songs wie “Bologna” oder “1,2,3,4” und den dazugehörigen Alben “Amore” und “Bussi” im In- wie Ausland Charterfolge gefeiert. Gemeinsam mit Bilderbuch gehören sie zur Speerspitze aktueller heimischer Popmusik.

Tickets für die Wanda-Konzerte sind ab 12. September um 10 Uhr via Ö-Ticket erhältlich. Weitere Infos zum neuen Wanda-Album “Niente” gibt es hier.

(apa/red)