Manner Trink Cacao erlebt Revival

Fairtrade zertifiziert, vegan und in kalter und heißer Milch löslich – der Manner Trink Cacao wurde den modernen Bedürfnissen angepasst. “Chocolade für alle” war bereits im Jahr 1890 die Vision von Firmengründer Josef Manner. Sein Wunsch war, das damilige Luxusgut Schokolade in bester Qualität zu einem erschwinglichen Preis anzubieten. Bereits damals wurde die Manner Chocolade von der Bohne weg in der hauseigenen Rösterei in Wien hergestellt.

Im Jahr 1898 wurde im Hause Manner erstmals Cacao hergestellt und verkauft. Anno dazumal wurde er sowohl als reines Cacao Pulver, als auch als Mischung aus Cacao und Zucker angeboten. Er war bei Wanderungen mit im Gepäck, am Frühstückstisch zu finden und schon damals bei Touristen beliebt als Mitbringsl für zu Hause.

Mit Manner durch den Tag

“Die Begleitung von Manner durch den Tag” ist der Wunsch zahlreicher Manner Konsumenten. Das Erfüllen der Kundenwünsche war bereits Josef Manner ein Herzensanliegen. Auch heute lebt das Unternehmen ebendiese Werte und bringt aus diesem Grund im Jahr 2018 den Manner Trink Cacao wieder zurück. Der Manner Trink Cacao kommt damals wie heute mit nur zwei Zutaten aus: 25% reiner Cacao aus eigener Röstung und Zucker.

Sowohl die Farbkombination der Verpackung: Rot – in Anlehnung an die rote Nostalgiedose des damaligen Cacaos – und Rosa – die allseits bekannte Manner Farbe – als auch die einzigartige Schreibweise des Cacaos mit “C” statt “K” erinnern an die Wurzeln des Produkts.

Kalt oder warm genießen

Aufgrund der Beschaffenheit des Cacao-Pulvers ist der Manner Trink Cacao in warmer, aber auch in kalter Milch oder Milchersatz perfekt löslich. Den Nachhaltigkeitsbestrebungen von Manner entsprechend ist der Manner Trink CacaoFairtrade zertifiziert, kommt darüber hinaus ohne Zusatzstoffe aus und ist vegan.

Der unvergleichliche Geschmack entsteht bereits bei der Produktion, denn der Cacaofür das Trinkerlebnis wird von der Bohne weg in der hauseigenen Rösterei im Herzen Wiens in Hernals hergestellt.

Manner sympathischste Marke Österreichs

Die Traditionsmarke Manner hat in einem aktuellen Ranking mehrere internationale digitale Marken als sympathischste Marke in Österreich verdrängt. Das ergibt zumindest die von Marketagent.com betriebene App Brand.Swipe, in der etwas über 10.000 Nutzer Marken nach ihrer Sympathie reihen. Manner liegt vor YouTube, Google und Wikipedia.

Auf den weiteren Plätzen rangieren Vöslauer, dm und Rauch. Ein auffällig großer Sprung ist dem Lebensmittelhändler Spar gelungen. Er verbesserte sich von Platz 47 auf Rang 18. Ebenfalls einige Plätze dazugewonnen haben die Marken Jolly, ja! Natürlich, Ikea und Adidas. Deutlich Punkte verloren haben auch Eskimo, Disney, Sony, Magnum, kinder, Nivea und Nike.

APA/red