Malan Breton eröffnet die MQ Vienna Fashion Week 2017

Der Modeevent des Jahres startet mit einem ganz besonderen Highlight. New Yorks Liebling, der international bekannte Designer MALAN BRETON zeigt seine aktuelle Frühjahr-/Sommerkollektion 2018 und wird die MQ Vienna Fashion Week 2017 mit seinen Kreationen verzaubern.

Stars wie u.a. Scarlett Johannson, Kiera Chaplin, Keith Carradine, Michael Buble, Minnie Driver, Kylie Minogue, Daniel Craig und Ariane Grande zählen zu seinen Klienten und Freunden, sein Atelier war in der engeren Auswahl um das Hochzeitkleid von Catherine Middleton 2011 zu designen. Der New Yorker Publikumsliebling zeigt jede Sasion bei der London Fashion Week und der New York Fashionweek.

Malan Breton als Highlight bei Wiener Fashionweek

„Wir freuen uns sehr, das Malan Breton zwischen New York und London auch nach Wien zur Fashion Week kommt“, freut sich Fashion-Week Co-Organisatorin Zigi Mueller-Matyas von creative headz. Auch Partnerin Elvyra Geyer:“Wir sind überzeugt, das Malan Breton auch das Wiener Publikum begeistern wird“.

Die Opening Fashion-Show von Malan Breton findet am 11. September 2017 für geladene Gäste statt. Eine limitierte Anzahl von VIP Tickets sind über www.mqvfw.com/ticket/ noch erhältlich.

Hardfacts MQ VIENNA FASHION WEEK.17:

Wann? 11. – 17. September 2017

Wo? MuseumsQuartier Wien, Museumsplatz 1, 1070 Wien

VVK-Tickets: unter www.viennafashionweek.com, www.wien-ticket.at