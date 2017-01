Magisch: Ángela Tröndle und Pippo Corvino live im RadioKulturhaus

„Getting Out Of The Envelopes“ (CD-VÖ: 20.01.2017/ Cracked Anegg Records) ist das sechste Album der Salzburger Sängerin, Komponistin, Pianistin – und zugleich die erste Platte mit dem in seiner Heimat bereits sehr beliebten Gitarristen Pippo Corvino.

Die darauf enthaltenen 13 Songs stellen das Ergebnis einer intensiven, musikalischen Zusammenarbeit der beiden Musiker dar, die im world wide web „zueinander“ fanden, dabei große Entfernungen (und auch einige Mühen) zu überwinden hatten.

Ángela Tröndle und Pippo Corvino

„Distanz & Nähe“, auch im zwischenmenschlichen Bereich, und deren verschiedene Stadien, sind denn auch Themen die sich in den Songs & Songminiaturen wiederspiegeln und Tröndles ungemein packender Stimme, aber auch ihren kompositorischen Fähigkeiten, viel Raum lassen.

Für Ángela Tröndle ist es das „persönlichste Album, das ich je gemacht habe. Die Musik reflektiert nicht nur Vergangenes sondern vor allem dieses durchaus prägende und spannende Jahr 2016“.

Musik voller Gefühl, made in Austria: Live präsentiert wird das neue Werk erstmals am 13. Jänner Ángela Tröndle und Pippo Corvino, live am 20. Jänner 2017 im Wiener RadioKulturhaus. Tickets gibt es hier.