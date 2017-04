Märchentage im Wiener Rathaus am 12. und 13. April 2017

Das Wiener Rathaus einmal ganz anders: Märchenfiguren zeigen Tricks und beliebte Erzähler wie Erich Schleyer, Christa Schmollgruber, Birgit Lehner oder Helmut Wittmann lassen die Märchen beinahe lebendig werden. An Schmink-Stationen und Kreativ-Stationen, an denen das passende Zubehör wie Zauberstäbe, Kronen oder Froschkönige gebastelt werden, werden die Besucher selbst in Märchenfiguren verwandelt. Auch Brettspielliebhaber kommen an den Märchentagen nicht zu kurz.

Mi, 12. und Do, 13. April 2017, 11:00 bis 18:00

Wiener Rathaus – Festsaal und Nebenräume

1., Eingang Lichtenfelsgasse 1/1. Stock