Lohnschere zwischen Frauen und Männern: Österreich weiter im Schlussfeld

Der sogenannte Gender Pay Gap ist nur in Estland, Tschechien und Deutschland noch größer, die Lohnschere lag 2015 bei 21,7 Prozent. Der EU-Durchschnitt betrug 16,3 Prozent.

Gender Pay Gap: Österreich weiter im Schlussfeld

Das Schlusslicht im Europavergleich ist nach wie vor Estland, wo sich der Unterschied auf 26,9 Prozent belief. Danach kommen Tschechien mit 22,5 Prozent und Deutschland mit 22,0 Prozent. Österreich konnte im Vergleich zu 2014 einen knappen Prozentpunkt gutmachen, ist aber nach wie vor weit entfernt von den Spitzenreitern in der EU. Die größte Lohngerechtigkeit gibt es nämlich in Italien und Luxemburg mit jeweils nur 5,5 Prozent Unterschied. Auch in Rumänien (5,8 Prozent) und Belgien (6,8 Prozent) ist der Wert vergleichsweise niedrig.

In den jüngsten Eurostat-Daten zum Jahr 2015 sind auch Vergleichszahlen von anderen Jahren herangezogen worden. Die Zahlen von Kroatien, Malta und Irland stammen aus dem Jahr 2014. Vom krisengeschüttelten Griechenland wurden seit 2010 keine Daten mehr eingemeldet. Gleichzeitig hat die EU-Kommission am Montag Umfrageergebnisse aus dem Eurobarometer veröffentlicht. Demnach finden 90 Prozent der Europäer es nicht akzeptabel, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Mehr als die Hälfte der Befragten fordern mehr Transparenz, was das Gehalt betrifft.

Die EU-Kommission will mit einem Aktionsplan gegen die Ungleichheit ankämpfen. Dieser sieht unter anderem die Förderung von Projekten für mehr Frauen in Führungsetagen vor. Konkrete Vorschläge sollen folgen. EU-Justizkommissarin Vera Jourova wird um 12.30 Uhr dazu Stellung nehmen.

(APA/Red.)