Lobautunnel in Wien: “Wirksame Maßnahme um Wien zu schaden”

Der Lobautunnel würde laut Experten mehr Verkehr generieren als entlasten. - © APA/HANS PUNZ

Kein gutes Haar lässt das “Forum Wissenschaft & Umwelt” an dem geplanten Lobautunnel in Wien. Verkehrsexperte Hermann Knoflacher, seinerseits Verkehrsplaner an der TU Wien, geht von mehr Verkehr und horrenden Kosten aus.