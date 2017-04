LIVE: SK Sturm Graz gegen SV Ried im Ticker

Unter Lassaad Chabbi punkteten die Oberösterreicher bei ihren jüngsten Auftritten. Zwei Siege in den vergangenen drei Runden stehen zu Buche, zuletzt unterlag Rapid in Ried mit 0:3. “Die Stimmung in unserer Mannschaft ist sehr gut”, berichtete Chabbi. Der Austro-Tunesier war zuversichtlich: “Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft von Spiel zu Spiel noch besser wird.” Um aus Graz das anvisierte “gute Ergebnis” mitnehmen zu können, müsste Ried aber auswärts mehr zeigen als zu Hause.

SV Ried will in Graz punkten