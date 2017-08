LIVE: SK Rapid Wien gegen LASK Linz im Ticker

“Wir spüren den Druck und wissen, dass wir unter Zugzwang stehen”, betonte Sportdirektor Fredy Bickel. “Es wird Zeit, dass wir drei Punkte in diesem Stadion machen”, sprach auch Trainer Goran Djuricin Klartext.

Rapid Wien will sich aus der beginnenden Krise schießen

Nach fünf Runden warten die Hütteldorfer, die mit mageren fünf Punkten nur auf dem siebenten Tabellenrang stehen, noch auf den ersten Heimsieg in dieser Saison. Dazu kamen zuletzt auch noch zahlreiche Negativschlagzeilen durch Fan-Fehlverhalten. “Wir haben genug Nebenschauplätze gehabt, jetzt reicht’s”, bekräftigte Djuricin, dass nun der Fokus ausschließlich auf das Sportliche gerichtet werden müsse, nachdem Rapid aus den jüngsten drei Partien nur einen Punkt geholt hat.

“Wir müssen vom Positionsspiel besser werden und hoch aggressiv ins Match gehen”, forderte der Rapid-Trainer, der die Zeit danach intensiv nutzen will. “In der Länderspielpause werden wir uns neu justieren durch den einen oder anderen Neuzugang. Doch jetzt müssen wir den Fokus auf Samstag legen und gewinnen.” Bickel pflichtete dem 42-Jährigen bei: “Ein Sieg hilft uns am schnellsten. Wir müssen die Negativspirale stoppen, um gute Gefühle in die Nationalmannschaftspause mitzunehmen.”

LASK als starker Aufsteiger

Im Gegensatz zum Cup-Finalisten hat der Aufsteiger bisher nur ein Spiel verloren und liegt mit acht Punkten hinter dem Spitzenduo Sturm (15) und Salzburg (13) auf Platz drei. “Wir wissen, dass sie die Trendwende schaffen wollen, aber wir fahren nach Wien, um zu gewinnen”, lautete die Kampfansage von Glasner an den kriselnden Rekordmeister. “Wir haben schon bei Red Bull Salzburg verdient einen Punkt geholt, bei der Austria unglücklich verloren und wollen jetzt beim dritten großen Verein wieder zeigen, wie gut wir sind.”

Auch Glasner weiß, dass der Weg zum Erfolg nur über eine gute Defensivleistung führt. “Das wird ganz wichtig sein bei Rapid, denn die sind offensiv richtig gut, haben bisher immer zumindest ein Tor erzielt. Dazu brauchen wir aber auch vorne die nötige Effektivität, um als Sieger vom Platz zu gehen.” Der bisher letzte LASK-Sieg in Wien gegen Rapid datiert vom 27. Mai 2000, als Jürgen Panis in der 87. Minute fast von der Mittellinie den einzigen Treffer der Partie erzielte.