LIVE: Rücktritt von NEOS-Chef Matthias Strolz?

Matthias Strolz soll heute seinen Rücktritt verkünden. - © APA/HANS PUNZ

In einer Aussendung am Montag kündigte NEOS-Chef Matthias Strolz eine “persönliche Erklärung zu seiner beruflichen Zukunft” an. Laut mehreren Medienberichten soll es sich um seinen Rücktritt als Vorsitzender der NEOS handeln. VIENNA.at berichtet live ab 12.00 Uhr.