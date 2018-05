LIVE: Pressekonferenz zur Mindestsicherungsreform und der adaptierten Klimastrategie

PK mit Bundeskanzler Kurz und Vizekanzler Strache im LIVE-Stream. - © APA/ROBERT JAEGER

Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache geben am Montagvormittag eine Pressekonferenz, um die beschlossene, adaptierte Klimastrategie und die Reform der Mindestsicherung vorzustellen. Bei einer Regierungsklausur in Mauerbach war man sich am Sonntag einig geworden. VIENNA.at hat hier die LIVE-Übertragung für Sie.