Liste Pilz: Comeback von Peter Pilz bleibt weiterhin chaotisch

Das Comeback von Peter Pilz wird langsam zur Schlammschlacht.

Die Querelen in der Liste Pilz gehen weiter und nehmen von Tag zu Tag neue Formen an. Nachdem sich Klubchef Peter Kolba am Mittwoch gegen jede Zusammenarbeit mit Martha Bißmann ausgesprochen hat, soll bereits am Freitag seine Nachfolge feststehen. Noch wurde jedoch kein Name für den Posten genannt.