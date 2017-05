Line-Up und Timetable zum Rock in Vienna 2017

Auf der Wiener Donauinsel wird es am ersten Juni-Wochenende wieder so richtig laut: Neben Highlights wie den Bands Apocalytica, Babymetal, In Extremo und Biffy Clyro werden vor allem die Headliner Rammstein, Iggy Pop und Iron Maidern der Menge beim Rock in Vienna 2016 ordentlich einheizen. Nun wurde der Timetable zum Line Up des Festivals präsentiert. Hier seht ihr wann eure Lieblingsband auftritt:

Freitag: Line-Up am 2. Juni 2017

Macklemore & Ryan Lewis sind Headliner am 1. Tag des Rock in Vienna (c) John Salangsang/Invision/AP



Doors: 16.30 Uhr



Macklemore & Ryan Lewis – 21.10 – 22.50 Uhr

House Of Pain – 19.40 – 20.40 Uhr

Left Boy – 18.10 – 19.10 Uhr

Apple Tree – 17.00 – 17.45 Uhr





Samstag: Line-Up am 3. Juni 2017

Doors: 15.00 Uhr



Kings of Leon treten als Headliner am Samstag auf (c) AP

Kings Of Leon – 21.20 – 22.50 Uhr

Silbermond- 19.30 – 20.30 Uhr

Großstadtgeflüster – 18.00 – 19.00 Uhr



The Dead Daisies – 17.00 – 17.40 Uhr



Schmutzki – 16.15 – 16.45 Uhr

Fathersome – 15.30 – 16.o0 Uhr

Sonntag: Line-Up am 4. Juni 2017

Am Sonntag rocken Deichkind die Bühne am Rock in Vienna 2017. (c) dpa



Doors: 15.30 Uhr



Deichkind – 21.10 – 22.50 Uhr

In Extremo – 19.20 – 20.20 Uhr

Monster Magnet – 17.50 – 18.50 Uhr



Donots – 16.45 – 17.30 Uhr



Itchy – 16.00 – 16.30 Uhr



Montag: Line-Up am 5. Juni 2017

Doors: 15.00 Uhr



Die Toten Hosen treten am Montag als Headliner auf (c) AP

Die Toten Hosen – 20.50 – 22.50 Uhr

Beatsteaks – 19.00 – 20.00 Uhr



Marteria- 17.30 – 18.30 Uhr



Clutch – 16.15 – 17.00 Uhr



The Living End – 15.15 – 16.00 Uhr

