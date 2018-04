Life Ball 2018 in Wien: Charlize Theron und Paris Jackson als Promi-Gäste

Paris Jackson, Tochter des “King of Pop” Michael Jackson, vertritt heuer die Elizabeth Taylor AIDS Foundation (ETAF). Sie wird gemeinsam mit Joyce Jere, GAIA Director in Malawi, den diesjährigen LIFE + Award für die Elizabeth Taylor Mobile Clinics entgegennehmen. “35 Millionen Menschen sind seit dem Beginn der AIDS Epidemie in den achtziger Jahren an ihren Folgen gestorben, trotzdem haben die Leute immer noch Angst, über das Thema zu reden aufgrund des Stigmas, das ihm anhaftet.

Es gibt Menschen, die nicht einmal in der Nähe von jemandem sein wollen, der mit HIV infiziert ist, selbst wenn diese Person die notwendigen Medikamente verwendet, um eine Übertragung zu verhindern. Es ist mir ein großes Anliegen, dem Stigma und der Fehlinformation um HIV/AIDS ein Ende zu setzen und deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, diesen Kampf für Akzeptanz und ein Heilmittel fortzusetzen. Ich bin so stolz auf die Arbeit der Elizabeth Taylor AIDS Foundation und dass sie den LIFE+ Award erhält. Die Unterstützung des Life Ball wird für die lebensrettende Arbeit der Foundation eingesetzt“, sagt Jackson.

Charlize Theron und Paris Jackson am Life Ball 2018

Oscar Preisträgerin Charlize Theron besucht den Life Ball heuer bereits zum zweiten Mal. Sie vertritt ihre Organisation Charlize Theron Africa Outreach Project. Gery Keszler freut sich über den Besuch zum 25. Jubiläum:„Mit ihren Jugendinitiativen in ihrer Heimat Südafrika leistet sie außerordentliche Arbeit, von deren nachhaltigen Wirkung ich mich bereits selbst überzeugen konnte. Daher ist es eine große Freude, Charlize Theron zu unserem Jubiläum in Wien begrüßen zu dürfen.“

„Ich freue mich sehr, wieder zum Life Ball zu kommen, gerade weil es sich mit dem 25. Jubiläum um ein so besonderes Jahr dieser großartigen Feier handelt. Die Energie und das Engagement des Publikums sind sehr motivierend und jeder verlässt das Event mit neuer Kraft, um den Virus zu bekämpfen und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Ich bin sehr froh, dass das Charlize Theron Africa Outreach Project so wunderbar von LIFE+ unterstützt wird. Unsere Arbeit, mit der wir Jugendlichen helfen sich selbst vor HIV zu schützen, wird damit auch weiterhin sowohl von diesem besonderen Wochenende bestärkt als auch der Leidenschaft die hinter ihm steht“, so Theron.

Life Ball feiert 25. Jubiläum

Shirley Bassey, die durch ihre Interpretationen der James Bond Titellieder Goldfinger, Diamonds are Forever (Diamantenfieber) und Moonraker (Moonraker – Streng geheim!) zeitlose Klassiker schuf, wird die amfAR – The American Foundation for AIDS Research am Life Ball vertreten. Life Ball-Organisator Gery Keszler über den Prominenten Besuch: „Die Ikone und einzigartige Künstlerin Dame Shirley Bassey bei diesem besonderen Life Ball begrüßen zu dürfen, ist wie ein einzigartiges Geburtstagsgeschenk und eine große Auszeichnung für 25 Jahre Kampf gegen HIV und AIDS.“

Die exklusiven, limitierten Tickets, die beim Gala-Bankett ermöglichen, mit VIP-Gästen vor der Erföffnung am 2. Juni 2018 im Wiener Rathaus zu dinieren, sind ausschließlich über das Life Ball Büro erhältlich.

Wer hautnah dabei sein möchte, muss schnell sein. Die Tickets für den Life Ball am 2.Juni sind auf 3.780 Stück limitiert und ab Dienstag, 24.April 2018 bei WIEN-Ticket, dem offiziellen Ticketpartner des Life Ball, erhältlich.

