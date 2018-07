Leihradanbieter "oBike" und "Ofo" stellen Betrieb ein

Zwei Leihradanbieter ziehen sich nun aus Wien zurück. "oBike" und "Ofo" werden nur mehr bis Ende des Monats tätig sein. Kunden sollten allerdings darauf achten, ihre Kaution wieder zurück zu erhalten.

Bis Ende Juli werden sich die Leihradanbieter oBike und Ofo aus Wien zurückziehen. Ein Grund dafür sind die strengeren Regeln für Leihradanbieter. oBike musste bereits in Singapur Insolvenz anmelden. Kunden mussten allerdings eine Kaution von 79 Euro hinterlegen. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) rät den Kunden nun, die Kaution so schnell wie möglich per Brief oder E-Mail einzufordern, sowohl bei dem Firmenhauptsitz in Singapur als auch bei der oBike Austria Gmbh.