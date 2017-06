Last-Minute-Reise-Trends 2017: Österreicher fliegen auf klassische Ziele

Die Börse hat sich die Aufrufe der vergangenen Monate angeschaut und daraus die Trends für den Sommer herausgearbeitet. Das Stockerl belegt hinter Griechenland und Spanien die Türkei. Den Aufwärtstrend bei Türkei-Anfragen gibt es nicht zuletzt dank niedriger Preise. Noch sei dort viel frei buchbar, so die Restplatzbörse am Montag in einer Aussendung.

Last-Minute-Trends 2017: Ranking der Destinationen

Neues Trendziel ist Bulgarien (Rang 7). Hier gab es in den vergangene Wochen Buchungszuwächse von 100 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Der Euro hat im Balkanland mit Schwarzmeerküste eine besonders hohe Kaufkraft.

Will man als Kurzentschlossener selbst anreisen, sind Italien (Rang 5) und Kroatien (Rang 6) heuer – und traditionell – stark vertreten. Beliebteste Nahost-Destination bleibt Ägypten (Rang 4). Vor allem das Rote Meer zieht verstärkt Kurzfrist-Reisende an.

Österreich ist nur auf Rang 11 des Rankings. Davor liegen noch Zypern (8), die Malediven (9) und die Vereinigten Arabischen Emirate (10). Das liegt laut Alexander Hohenthaner daran, dass die Seite vor allem Pauschalreisen ans Mittelmeer biete, wie er auf APA-Anfrage erläuterte.

(apa/red)