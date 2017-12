Landtagswahl: FPÖ will in Niederösterreich glänzen

Der Wahlkampf werde in der zweiten Jänner-Woche “richtig losgehen”, sagte Hafenecker. Der offizielle Auftakt erfolgt im Rahmen des Neujahrstreffens der FPÖ in der “Pyramide” in Vösendorf am 13. des Monats. “Wir wollen nicht unnötig Geld ausgeben”, kündigte der Landesparteisekretär an, dass ein “sehr ökonomischer Wahlkampf geplant” sei. Das Budget sei etwas höher als vor fünf Jahren. Damals hatten die Freiheitlichen eine Million Euro angegeben.

Strache als Unterstützung

Vizekanzler Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache werde die Landesgruppe “selbstverständlich” im Wahlkampf unterstützen. “Wir freuen uns, dass uns auch einige neue Minister besuchen werden”, fügte Hafenecker hinzu. Er verwies zudem darauf, dass der “letzte Akt”, die Schlusskundgebung, “keine Großveranstaltung” sein werde.

“Klassische” FPÖ-Themen im Wahlkampf

Im Wahlkampf werde es um “klassische” FPÖ-Themen wie Wohnen, Sicherheit, Soziales und Zuwanderung gehen. Alle vier bisherigen Mandatare im niederösterreichischen Landtag treten wieder an.