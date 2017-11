Kurz sei ein “irritierender junger Mann”: Angebliches Van der Bellen-Protokoll aufgetaucht

Die “Kronen Zeitung” schrieb in ihrer Dienstag-Ausgabe von “Intrige oder Affäre”. Das Papier sei von einem Teilnehmer des Mittagessens im Wiener Hotel Imperial am 10. November, einem “hochrangigen Auslandsvertreter”, verfasst worden. Das Papier sei sehr persönlich gehalten und mit privaten Anmerkungen versehen. Es soll seit dem Wochenende in politischen Kreisen zirkulieren.

Van der Bellen über Kurz: “Irritierender junger Mann”