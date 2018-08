Kriminalität in Niederösterreich laut Statistik weiter rückläufig

Die vorläufig erhobenen Anzeigen im ersten Halbjahr 2018 sind laut Polizei in Niederösterreich im Vergleich zum Vorjahr in vielen Bereichen deutlich zurückgegangen. Gewaltdelikte und Kfz-Diebstahl sind dagegen leicht gestiegen.

