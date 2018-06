Kontrolle der Dosenbierverkäufer: Wien geht gegen illegale Getränke am Donaukanal vor

Wien will gegen den illegalen Getränkeverkauf am Donaukanal vorgehen. - © APA/AFP (Sujet)

Wien geht gegen den illegalen Getränkeverkauf am Donaukanal vor: Während des Festivals Donaukanaltreiben wurden mehrere Verkäufer von Dosenbier erwischt, berichtete die Magistratsdirektion in einer Aussendung am Montag. Nun will man auch künftig regelmäßige Kontrollen durchführen.