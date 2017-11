Koalitionsverhandler setzen Arbeit fort: Themen sind Integration und Bildung

Am Mittwoch treffen sich die Untergruppen zu Bildung, Familie und Jugend sowie Sport. Auch die Themen Gesundheit, Wirtschaft und Entbürokratisierung sowie Integration werden aktuell verhandelt. Vor allem bei letzterem dürften die schwarz-blauen Verhandler nicht allzu weit auseinanderliegen.

Freitag soll es wieder einen öffentlichen Auftritt der Steuerungsgruppe geben. Dabei könnten wie vergangene Woche eine Einigung in einem Teilbereich sowie Zwischenstände aus den Fachgruppen präsentiert werden.

Statement von Kurz und Strache am Donnerstag

Die Steuerungsgruppe der Koalitionsverhandler tritt am Donnerstag wieder zusammen. Im Anschluss, um 15 Uhr, wird es ein Medienstatement von ÖVP-Obmann Sebastian Kurz und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache geben, kündigte ein Sprecher gegenüber der APA an.Die schwarz-blauen Verhandler erhöhen das Tempo. Nach den Sitzungen der Fachgruppen zu den unterschiedlichsten Themenbereichen tritt die Steuerungsgruppe sowohl am Donnerstag als auch am Freitag zusammen. Welche Inhalte die Parteichefs am Donnerstag präsentieren, war noch offen. Der Termin startet um 11 Uhr wieder im Palais Epstein beim Parlament.

(apa/red)