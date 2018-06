Kickl verschärft Asylrecht: “Wir sind kein All-Inclusive-Club”

Norbert Kickl verschärft das Asylrecht erneut. - © APA/ROLAND SCHLAGER

Innenminister Norbert Kickl hat am Mittwoch in Wien weitere Verschärfungen im Asylrecht vorgestellt. So soll etwa die Amtsverschwiegenheit in den Behörden aufgeweicht werden, um gegen NGOs und Asylanwälte, die in der Öffentlichkeit gegen Abschiebungen mobil machen, argumentieren zu können.