Kampf dem Bodyshaming: “Embrace” auf DVD zu gewinnen

Die australische Regisseurin und Aktivistin Taryn Brumfitt setzt sich in “Embrace” gemeinsam mit Produzentin Nora Tschirner für ein Körperbild ein, das sich nicht von gesellschaftlich geprägten Schönheitsidealen beeinflussen lässt. Mit ihrer Kampfansage gegen „Bodyshaming“ trifft sie den Nerv der Zeit.

Über 4.800 Zuschauer nutzten am 11. Mai 2017 die einmalige Gelegenheit, Taryn Brumfitts mitreißenden und Mut machenden Dokumentarfilm “Embrace” auf der großen Leinwand zu sehen und machten ihn damit zur Nummer 1 der österreichischen Kinocharts. In Deutschland landete “Embrace” bereits auf Platz 1 der Kinocharts; in beiden Ländern zusammengenommen erreichte das „Feel-Better-Movie“ über 52.000 Besucher.

“Embrace”: Die Botschaft des Dokumentarfilms

Medien, Werbung und Gesellschaft geben ein Körperbild vor, nach dem wir uns selbst und andere immer wieder bewerten und verurteilen. Die australische Fotografin und dreifache Mutter Taryn Brumfitt wollte das nicht mehr hinnehmen. Sie postete ein ungewöhnliches Vorher/Nachher-Foto ihres fast nackten Körpers auf Facebook und löste damit einen Begeisterungssturm aus, mit dem niemand gerechnet hat. Durch ihren Post, der über 100 Millionen Mal in den sozialen Netzwerken angesehen wurde, rückte sie das Thema Body Image in den Fokus der Weltöffentlichkeit… und befreite sich selbst von dem destruktiven Streben nach dem “perfekten” Körper. Mit ihrem Dokumentarfilm möchte Brumfitt allen, die unter den vermeintlichen Schönheitsidealen leiden, einen Gegenentwurf vorstellen: “Embrace”!

Unterwegs auf den Spuren von “Bodyshaming”

In ihrem Film begibt sich Taryn Brumfitt auf eine Reise um den Globus, um herauszufinden, warum so viele Frauen ihren Körper nicht so mögen, wie er ist. Sie trifft auf Frauen, die ihre ganz eigenen Erfahrungen mit Bodyshaming und Körperwahrnehmung haben. Taryns Botschaft lautet: Liebe deinen Körper wie er ist, er ist der einzige, den du hast! Es werden inspirierende und zum Teil auch erschütternde Begegnungen gezeigt – und fast nebenbei verändert der Film die Denkweise über uns und unsere Körper.

Zu den Protagonisten des Films zählt auch die Schauspielerin Nora Tschirner (Keinohrhasen, SMS für dich, Tatort: Weimar), die zugleich als Executive Producerin “Embrace” mitproduziert hat.

Trailer zu “Embrace”

