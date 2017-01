Josef Hader sprach erstmals offen über Liebe, seine Partnerin und Sex-Szenen

Josef Hader hält sein Privatleben gerne bedeckt – doch dieses Mal mischt es sich auch mit Beruflichem. Der KAbarettist, Schauspieler und Neo-Regisseur bestätigte in Ö3-“Frühstück bei mir” erstmals, dass er mit Pia Hierzegger, Hauptdarstellerin in seinem neuen Kinofilm “Wilde Maus”, nicht nur auf der Leinwand, sondern auch privat liiert ist.

Josef Hader über Nacktszenen und seine Beziehung

“Ja das stimmt”, sagte der Schauspielstar, der in “Wilde Maus” mit Hierzegger auch in einigen Sex-Szenen zu sehen ist, spielt sie doch seine Ehefrau, die unbedingt ein Kind haben möchte. Auf die Frage von Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl, ob es leichter sei, mit der eigenen Lebensgefährtin vor der Kamera Nacktszenen zu drehen, antwortete er: “Das Problem ist ja, dass so viele dabei zuschauen. Deshalb ist es im Film bei einer Nacktszene vollkommen unerheblich, wie vertraut man mit der Filmpartnerin ist. Sondern das Hauptproblem ist, dass da lauter Angezogene vor technischen Geräten herumstehen”, erklärte Hader, “eigentlich ist es wie eine Choreographie und man ist froh, wenn dieses Ballett vorbei ist.”

Außerdem beschrieb er weiter: “Wenn ein Filmteam zu arbeiten anfängt und alles teilt, ist man so zu einer Familie zusammengeschweißt, dass private Beziehungen beim Drehen keine Rolle spielen. Da ist gar kein Platz dafür.” Jedenfalls meinte Josef Hader über seinen emotionalen Status Quo: “Ich lebe in einer glücklichen Beziehung.”

“Wilde Maus”: Hader spielte Hauptrolle und führte Regie

Am 11. Februar feiert seine Tragikkomödie “Wilde Maus” Weltpremiere auf der Berlinale und geht ins Rennen um den Goldenen Bären. Josef Hader, der für den Film das Drehbuch geschrieben, Regie geführt und die Hauptrolle gespielt hat, meinte dazu auf Ö3: “Dem begegne ich mit Gelassenheit. Denn – hier kommt eine Lebensweisheit: Ich habe mir noch nie Ziele gesetzt, die ich nicht selber erreichen kann, sondern wo ich von irgendwelchen Menschen abhängig bin und von deren Wohlwollen. Das bringt nur Enttäuschungen. Insofern ist einen Preis zu gewinnen kein Ziel von mir.”

Sein Selbstbewusstsein ist mit den Jahren jedenfalls nicht gestiegen. Der 54-Jährige über sein Äußeres und sein Können: “Ich fühle mich eigentlich meistens sehr schirch. Das Gelungenste an mir sind die Augen. Ich bin eigentlich nicht so ein großartiger Schauspieler, aber das einzige, was ich gut kann, ist schauen.”