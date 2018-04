Jetzt Wiener Derby LIVE: Austria Wien gegen Rapid Wien im Ticker

Zunächst aber gilt die volle Konzentration von Trainer Goran Djuricin der Austria. “Sie haben einen neuen Trainer, spielen frisch drauf los, pressen höher und aggressiver. Aber wir haben die letzten zwei Derbys im Prater gewonnen, davon können wir einiges mitnehmen. Wenn wir gewinnen, wäre das eine Riesengenugtuung für uns”, sagte der Wiener, dessen Club in dieser Saison gegen den Erzrivalen in vier Pflichtspielen noch ungeschlagen ist.

Rapid Wien-Coach fordert Leidenschaft für das Derby

Den Ausfällen der gesperrten Raphael Holzhauser und Tarkan Serbest wollte Djuricin nicht allzu viel Bedeutung beimessen. “Wir können nicht sagen, dass es viel besser ist, wenn die zwei fehlen. Wir müssen auf uns schauen”, meinte der Rapid-Coach und forderte die Besinnung auf eigene Stärken und Leidenschaft. “Wenn man bei so einem Match einen Spieler extra motivieren muss, ist er falsch bei Rapid.”

So wie Djuricin blickt auch Sport-Geschäftsführer Fredy Bickel den anstehenden Aufgaben erwartungsfroh entgegen. “Es ist vielleicht der wichtigste Monat in diesem Jahr, in dem wir viele Weichen stellen können. Wir können in dieser Zeit alle Ziele erreichen – den dritten Platz absichern und in Cupfinale kommen”, erklärte der Schweizer.

Austria Wien will Sieg über Rapid feiern

Im fünften Wiener-Fußball-Derby dieser Saison will die Austria heute endlich den ersten Sieg über den Erzrivalen Rapid feiern. “Für mich ist es das erste Wiener Derby. Man spürt, dass es ein besonderes Spiel ist”, betonte FAK-Trainer Thomas Letsch am Freitag. “Wir fiebern auf dieses Spiel auch aufgrund unserer Situation, die wir haben, hin, denn wir brauchen Punkte und Siege.”

Für den 49-jährigen Deutschen, der 2015 interimistisch auch Red Bull Salzburg betreut hat, ist es sein sechstes Spiel als Coach der “Veilchen”, die er Ende Februar als Nachfolger seines beurlaubten Landsmannes Thorsten Fink nur an siebenter Stelle mit 27 Punkten übernommen hatte. Mittlerweile steht die Austria mit 39 Zählern auf Platz sechs.

Minusrekor für Wiener Derby befürchtet

Karten für den “neutralen” Sektor auf der Längsseite gegenüber der VIP-Tribüne waren diesmal für grün-weiße Anhänger nicht erhältlich, weil die Austria als gastgebender Verein Tickets in diesem Bereich aufgrund von Sicherheitsbedenken nur an eigene Mitglieder und/oder Abonnenten verkaufte. Auch deshalb droht am Sonntag ein Zuschauer-Minusrekord für ein Wiener Derby. Zuletzt kamen in 91 Liga-Aufeinandertreffen in Folge zwischen den beiden Großclubs über 10.000 Besucher. Zuletzt wurde diese Marke am 20. August 1994 im Happel-Stadion (7.600/auch damals Austria Heimverein) unterschritten. Der Allzeit-Negativrekord vom 3. Juni 1989, 4.500 Besucher im damaligen Horr-Stadion, ist jedoch nicht in Gefahr.