Jetzt LIVE: SK Sturm Graz gegen SCR Altach im Ticker

Die Nachwehen der 0:5-Blamage gegen AEK Larnaka sind bei Sturm Graz bei der Rückkehr aus Zypern spürbar gewesen. "Wir haben gestern kläglich versagt und wollen am Sonntag etwas gut machen", zeigt sich Trainer Heiko Vogel vor dem Heimspiel gegen den SCR Altach in der vierten Runde der Fußball-Bundesliga deutlich geknickt. Altach-Trainer Werner Grabher will indes "die Aufgaben erledigen." Wir berichten heute ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Der Trainer der Vorarlberger, die mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz liegen, spekulierte, dass die Doppelbelastung der Grazer einen gewissen Vorteil bringen könnte. “Sie konnten kaum neue Aspekte trainieren.” Zudem sah der 32-Jährige die Gastgeber unter Bringschuld. “Sturm muss voll angreifen, um sich bei den Fans zu revanchieren.”

Sturm Graz-Trainer Vogel hofft auf besseres Spiel Den Fokus auf das Spiel am Sonntag zu lenken fiel Vogel noch schwer. “Ich empfinde auch einen Anflug von Scham, wenn ich mit meiner Mannschaft eine solche Partie abgeliefert habe. Ich stelle auf und stelle ein und muss auch überlegen, ob die fehlende Einstellung an mir oder meiner Ansprache liegt”, rätselte der Deutsche über den katastrophalen Auftritt seiner Mannschaft. Zugleich versprach er, dass “die Spieler am Sonntag das Feld mit erhobenem Haupt betreten werden”.

Es war nicht nur das Debakel auf Zypern, das Vogel zum Grübeln brachte. “Wir haben in acht Spielen ein Torverhältnis von 9:18, so geht es nicht. Felix Magath hat einmal gesagt: ‘Wer nicht kann, will nicht’. Da ist etwas dran.” Die Steirer haben nach zwei Siegen zum Auftakt zuletzt gegen St. Pölten ihre erste Meisterschaftsniederlage erlitten.

Fußball-Bundesliga: Altach als “dankbarer” Gegner? Dass mit Altach ein “dankbarer” Gegner auf Sturm wartet, wollte Stefan Hierländer so nicht gelten lassen. “Auch wenn die Statistik gegen Altach für uns spricht, so können wir uns in der derzeitigen Situation davon nichts kaufen, sondern müssen die Leistung am Platz zeigen.” Die Grazer sind gegen die Rheindörfler seit 13 Meisterschaftsspielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage datiert von 13. Dezember 2014. Dennoch zeigte sich Sturms Kapitän, der in Larnaka gesperrt gefehlt hatte, optimistisch. “Wenn wir am Sonntag gut spielen, werden wir mit Punkten vom Platz gehen.”