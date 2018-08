Jetzt LIVE: Austria Wien gegen Admira im Ticker

Austria Wien geht optimistisch ins Heimduell gegen die Admira und will volle Punkte mitnehmen. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Austria Wien-Trainer Thomas Letsch gab zwei Tage vor dem zweiten Liga-Auftritt in der neuen Generali Arena den Optimisten. Er spüre in seiner Mannschaft nicht nur den “völligen Fokus” auf die Partie, sondern auch einen Schuss Lockerheit. “Diese Mischung ist extrem wichtig”, sagte der Deutsche. Er kündigte außerdem an: “Wir wollen den Weg nach vorne suchen, keine Frage.”

Vier Spiele in der Liga und fünf, wenn man den ÖFB-Cup dazuzählt, sind es bereits, dass die Austria in Heimauftritten gegen die Admira sieglos ist. Gleich vier Niederlagen setzte es dabei für den Traditionsclub. Mit dem Auszug aus dem Happel-Stadion soll diese Serie ein Ende haben. Admira-Trainer Ernst Baumeister gab an, von Statistiken insgesamt nicht so viel zu halten. Die Austria-Legende auf der Betreuerbank der Südstädter schanzte seinem Ex-Verein naturgemäß die Favoritenrolle zu.