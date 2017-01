Jazz Fest Wien 2017: Herbie Hancock und George Benson bestätigt

Musikfans aufgepasst, die ersten Namen für das Jazz Fest 2017 können sich wirklich sehen lassen: So wird US-Pianist Herbie Hancock am 4. Juli in der Staatsoper aufspielen.

Das ehrwürdige Haus am Ring wird auch Schauplatz für einen “Evening of Electro Swing”, der mit Caro Emerald und Max The Sax lockt (2. Juli).

Jazzfest Wien: Weitere Highlights 2017

Ein weiterer Stammgast im Aufgebot ist der amerikanische Gitarrist und Sänger George Benson: Er wird am 6. Juli in der Staatsoper in die Saiten greifen. Eine vielleicht auf den ersten Blick etwas ungewöhnliche Kombination bilden Bassbariton Thomas Quasthoff und Popsänger Max Mutzke, die am 3. Juli zur Doppelconference in die Oper laden und es sich laut Aussendung vom Donnerstag zwischen Blues und Soul gemütlich machen.

Weiters bereits fixiert wurden zwei Abende im Arkadenhof des Rathauses: Dort ist am 8. Juli Jan Garbarek mit Band zu erleben, tags darauf heißt es schlicht “The Ladies”, wenn sich Pianistin Renee Rosnes mit Kolleginnen wie Trompeterin Ingrid Jensen, Klarinettistin Anat Cohen oder Sängerin Cecile McLorin Salvant präsentiert.

>> Jazz Fest Wien, von 9. Juni bis 10. Juli an verschiedenen Spielstätten in Wien; Infos und Tickets unter www.jazzfest.wien sowie Tel. 01/4086030.

(APA)