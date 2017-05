Jamie Oliver eröffnet Italo-Restaurant in der Wiener Innenstadt

Jamie Oliver eröffnet ein Italo-Restaurant in Wien. - © jamieoliver.com (Sujet)

Der britische Koch und Gastro-Unternehmer Jamie Oliver eröffnet im Herbst 2017 eine Filiale seiner Italo-Kette “Jamie’s Italian” am Dr.-Karl-Lueger-Platz in der Wiener Innenstadt – entsprechende Gerüchte wurden am Dienstag per Aussendung bestätigt. An dem Standort befand sich zuletzt bereits ein italienisches Restaurant namens “Eatalico”.