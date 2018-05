Insekten-Eis am Wiener Naschmarkt: “Zirp Insects”-Pop up-Imbiss

“Wir lieben Eis, also haben wir unsere Kollegen von ‘Schelato’ einfach gefragt, ob sie uns etwas Delikates kreieren wollen”, sagte “Zirp”-Gründer Christoph Thomann im APA-Gespräch. “Wir wollen den Menschen zeigen, dass Insekten richtig gut schmecken und sehr vielfältig zubereitet werden können.”

Deshalb können Interessierte nicht nur das Insekten-Eis kosten, sondern auch andere Snacks mit Mehlwürmern, Heuschrecken sowie Heimchen (Grillen). Haubenkoch Sebastian Müller wird eine Auswahl an unterschiedlichen Tapas-Gerichten im Street Food Style anbieten: Wurmpesto mit Wildkräutern, einen “Zirp”-Eintopf, Karamellheimchen auf Blattsalat sowie in Salz gebackene Wanderheuschrecken mit Erdäpfel und Dip. Nachdem am Sonntag Muttertag ist, bekommt jeder, der seine Mama mitbringt, eine kleine Kostprobe.

“Zirp Insects”-Pop Up Imbiss

11. und 12. Mai 2018, jeweils von 11.00 bis 19.00 Uhr

Berber am Naschmarkt, Stand 341

(APA/Red)