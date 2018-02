In Kärnten werden die Briefwahlstimmen erst am Montag ausgezählt

In Kärnten werden Briefwahl und sonstige Wahlkarten am Montag ausgezählt. Sollten SPÖ und FPÖ – die beide um Platz 1 rittern – bei den Urnenwählern eng beieinander liegen, könnte die montägliche Auswertung das Ergebnis noch drehen. Dies war z.B. auch bei der aufgehobenen ersten Bundespräsidenten-Stichwahl der Fall.

Die Montags-Auszählung ist bei Landtagswahlen die weniger übliche Variante: Nur in der Steiermark und in Wien muss man – wie in Kärnten – bis zum Tag nach der Wahl auf das Ergebnis inkl. Briefwahl warten, die sechs anderen Ländern zählen die Briefwahl schon am Sonntag aus. Wahlkarten aus “fremden” Wahlkreisen werden allerdings überwiegend erst in den Tagen danach ausgewertet. Nur in Tirol, Burgenland und Oberösterreich werden am Sonntag alle Stimmen gezählt.

Nicht ganz einheitlich sind auch die Regelungen zum Wahlkartenantrag. Überall muss die Wahlkarte persönlich oder schriftlich (nicht telefonisch) bei der Gemeinde angefordert werden, in deren Wählerverzeichnis man steht. Dies muss üblicherweise schriftlich bis Mittwoch vor der Wahl und persönlich (bzw. bei Abholung durch eine bevollmächtigte Person) bis Freitag 12.00 Uhr geschehen. In Tirol ist für zweiteres bis Freitag 14 Uhr Zeit, in Kärnten nur bis Donnerstag 12 Uhr. Und in Salzburg werden alle Anträge – schriftlich oder persönlich – nur bis Donnerstag entgegen genommen.

(APA/Red)