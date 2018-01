Immer mehr Grippe-Erkrankungen in Wien

“Auch in der letzten Woche konnte eine weitere starke Zunahme der Influenzavirus-Aktivität beobachtet werden”, berichtete das Diagnostische Influenza Netzwerk Österreich (Dinö) am Dienstag in einer Aussendung. 73 Prozent aller Einsendungen aus dem Stichproben-Erfassungssystem seien Woche positiv auf Influenza getestet worden.

Grippe-Impfstoff ausverkauft

Die Influenza-Erkrankungen sind zu rund drei Viertel der Fälle auf den Virustyp B der Linie Yamagata zurückzuführen. Der Vierfachimpfstoff, der dagegen schützt, ist ausverkauft.

“Auch in Europa ist die Influenzavirus Aktivität weiterhin auf hohem Niveau. Auch in den östlichen Ländern Europas kann nun eine stark zunehmende Influenzavirus Aktivität beobachtet werden. Das maximale Niveau der Grippeaktivität in Europa dürfte noch nicht erreicht sein”, warnte das Dinö.

APA/Red.