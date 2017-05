Illegale Doppelstaatsbürgerschaften: Länder-Treffen zur Beratung in Wien

Staatsbürgerschaften: Länder berieten in Wien weitere Vorgangsweise - © APA/GEORG HOCHMUTH

In der Bundeshauptstadt ist am Montag über die weitere Vorgangsweise im Zusammenhang mit mutmaßlichen illegalen österreichisch-türkischen Doppelstaatsbürgerschaften beraten worden. An dem Treffen auf Beamtenebene haben Vertreter aller Bundesländer teilgenommen.