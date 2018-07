IKEA nimmt gebrauchte Möbel zurück: So funktioniert's

IKEA setzt auf Nachhaltigkeit und nimmt in allen Filialen gebrauchte Möbel zurück. Dafür sollen Kunden eine Guthabenkarte erhalten.

Der blau-gelbe Möbelriese IKEA will grüner werden und sich in Richtung Kreislaufwirtschaft bewegen. Weil Möbel heutzutage aber immer schneller ausgetauscht werden, sollen Kunden nun in jeder Filiale in Österreich gebrauchte IKEA-Möbel zurückgeben können – dafür sollen sie eine Guthabenkarte erhalten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Damit wolle man “weg von linearen Mechanismen, wo aus Ressourcen Müll wird”.