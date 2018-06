“Hunter” spürt bei Polizeikontrollen der Schutzzonen in Wr. Neustadt Drogen auf

Hunter konnte diverse Drogen aufspüren. - © LPD NÖ

Bei polizeilichen Kontrollen in den Schutzzonen in Wiener Neustadt konnten diverse Suchtmittel sichergestellt werden, ein Mann wurde festgenommen. Polizeidiensthund “Hunter” half bei der Suche und entdeckte die in Verstecken gebunkerten Drogen.