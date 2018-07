Hund biss Polizistin in der Wiener Innenstadt: Vierbeiner ins Tierheim gebracht

Am Donnerstag attackierte der Hund einer alkoholisierten Frau in der Wiener Innenstadt eine Polizistin. Der Vierbeiner wurde ins Tierheim gebracht.

Am Donnerestag, den 12. Juli 2018, gegen 21.25 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Göthegasse wegen eines freilaufenden Hundes ohne Maulkorb in den Park zwischen der Babenberger Straße und dem Museumsplatz gerufen. Am Einsatzort bemerkten die Polizisten eine Frau, die im Park schlief, wobei anzunehmen war, dass es sich um die Hundebesitzerin handelte.