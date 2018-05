Home-Invasion in NÖ: 82-Jähriger mit Hammer niedergeschlagen und verletzt

Zwei Tatverdächtige schlugen den Mann mit einem Hammer nieder. - © bilderbox.com (Sujet)

Am Donnerstag wurde ein 82-Jähriger in seinem Wohnhaus in NÖ mit einem Hammer niedergeschlagen und von zwei Tätern überwältigt. Die Verdächtigen konnten kurze Zeit später von der Polizei festgenommen werden.